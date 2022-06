Neben den schwindenden Nutzerzahlen und eingetrübten Wachstumsaussichten sorgen derzeit auch pessimistische Analysteneinschätzungen für Unruhe bei den Netflix-Investoren. Der Streaming-Gigant durchlebt zurzeit die größte operative Krise seiner Geschichte. Das bekommen nun auch die Mitarbeiter zu spüren.Der US-Konzern teilte am Donnerstag mit, dass er drei Prozent seiner Belegschaft - also rund 300 Mitarbeiter - entlassen hat. "Während wir weiterhin erheblich in unser Geschäft investieren, haben ...

