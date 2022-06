In den vergangenen Tagen konnnte Qiagen massiv zulegen. Schließlich legte der Kurs im Verhältnis zur Vorwoche rund 4,34 Prozent zu. Mit Kursanstiegen verabschiedete sich der Titel an vier der fünf Sitzungen. Darunter war am Donnerstag der höchste Tagesgewinn für Qiagen mit einem Plus von 4,35 Prozent. Doch wie geht es nun weiter?

Die übergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye spürbar auf. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. Immerhin fehlen bis zu den 4-Wochen-Hoch derzeit nur noch rund zwei Prozent. ...

