RWE Aktie als Wasserstoffwert? Sollten alle Millliardenprojekte so umgesetzt werden, wie es aussieht, durchaus. RWE macht Ernst: Am 4.06.2022 Ein 500 Mio EUR Investment in ein 1,4 GW Kraftwerk für den Wasserstoffhub Eemshaven , am Dienstag die milliardenschwere Kooperation mit Arcelor Mittal und Gestern: Nächster Schritt zum Wasserstoffwert. Dafür hat sich vor kurzem die RWE AG (ISIN: DE0007037129), besser gesagt RWE Generation SE, gemeinsam mit EnBW Neue Energien GmbH, RheinEnergie AG und der ROSTOCK PORT GmbH an der Gründung der die rostock EnergyPort cooperation GmbH beteiligt. Und geplant ...

Den vollständigen Artikel lesen ...