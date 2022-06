Nachdem in der letzten Woche die Marktteilnehmer eine konsequent die Zinsen erhöhende US-Notenbank einpreisten, kamen in dieser Woche insbesondere am gestrigen Freitag nach etwas schwächeren US-Konjunkturdaten neue Zweifel daran auf, die umgehend für Aktienrückkäufe genutzt wurden. Der US-Dollar gab per saldo gegen den Euro wieder etwas nach, dagegen rutschte der Schweizer Franken am Freitag fast auf Parität zum Euro. Parallel gaben die langen Renditen auf beiden Seiten des Atlantiks wieder nach. Die Edelmetalle präsentierten sich gleichwohl mit ...

