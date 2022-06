Noch immer werden die Märkte von den gewohnten Problemen beherrscht, die vom Ukraine-Krieg über eine drohende Rezession in den USA bis hin zu einer möglichen Energiekrise in Europa reichen. Vor allem Letzteres war in der gerade ausgelaufenen Woche ein großes Thema an den hiesigen Märkten, wovon einige Aktien deutlich schwerer betroffen waren als andere.Große Sorgen machten sich die Anleger um BASF (DE000BASF111) als wahrscheinlich größten Gasverbraucher in Deutschland. Hier purzelten die Kurse in den letzten fünf Tagen um 7,2 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...