In der Vergangenheit hatte ich in einer Artikelreihe zu Lilium (WKN: A3CYXP) über den Börsengang des Flugtaxi-Start-ups, das Geschäftsmodell und das möglichen Potenzial der Aktie geschrieben. Seit der Listung der Lilium-Aktie an der amerikanischen Börse NASDAQ ist etwas Zeit vergangen. Als ich mit meinen Recherchen zu dem aussichtsreichen E-Mobilitätsunternehmen begonnen hatte, war ich selbst noch nicht investiert. Mittlerweile besitze ich Aktien von Lilium in meinem eigenen Depot und bin davon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...