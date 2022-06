In den vergangenen zwölf Monaten sind Tesla (WKN: A1CX3T)-Aktien etwa 26 % und damit deutlich stärker als viele traditionelle Autowerte gestiegen (22.06.2022). VW (WKN: 766403) und BMW (WKN: 519000) verloren abermals, während Toyota (WKN: 853510) um den Nullpunkt pendelte. Tesla ist ein Familienunternehmen Der Konzern ist weiterhin am besten an die aktuellen Marktbedingungen angepasst, während die Konkurrenz immer noch die Produktion umstellt. Hinzu kommt, dass Tesla trotz einer Marktkapitalisierung ...

