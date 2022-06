In 3 Sätzen: Chevron profitiert direkt vom Haupttreiber der Inflation, nämlich den hohen Kraftstoffpreisen. McKesson ist eine von Buffetts Top-Performern in diesem Jahr und erwartet keinen größeren inflationären Gegenwind. Markel ist eine Art "Baby-Berkshire", das mit seiner Preisstrategie der Inflation voraus ist. Warren Buffett kennt sich mit der Inflation aus. Der legendäre Investor hat Zeiten miterlebt, in denen die Inflation noch höher war als heute. Auf der jährlichen Aktionärsversammlung ...

