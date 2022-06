In 2 Sätzen: Dank seiner beeindruckenden Erfolgsbilanz achtet die Wall Street ganz genau darauf, was Warren Buffett kauft und verkauft. Seit Anfang des Jahres hat er fünf beliebte Aktien in seinem Portfolio vollständig verkauft oder deutlich reduziert. Wenn Berkshire Hathaways (WKN: A0YJQ2) CEO Warren Buffett spricht, hören die Wall Street und die Anleger wohlweislich genau hin. Denn das Orakel von Omaha hat in den 57 Jahren, die er an der Spitze des Unternehmens steht (bis zum 31. Dezember 2021), ...

Den vollständigen Artikel lesen ...