Was ist das Gute daran? Nein, es geht hier nicht um eine Lebenseinstellung oder Ähnliches. Doch Hiobsbotschaften haben wir alle in den vergangenen Wochen und Monaten zuhauf gehört. Natürlich befinden wir uns in einem Bärenmarkt und Anlageentscheidungen fielen sicher schon einmal leichter - und doch gibt es auch jetzt Positives aus der Situation zu ziehen. Zum einen trennt sich in einem länger andauernden Bärenmarkt zuverlässig die Spreu vom Weizen. Will heißen: In diesen Phasen überleben vor allem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...