Die Nervosität der Anleger ist weiterhin hoch und das lässt den DAX taumeln. Kaum jemand wagt sich in diesem Umfeld als Käufer hervor, was wiederum Hedgefonds ausnutzen wollen. Sie erhöhen den Verkaufsdruck und wollen die Panik ausnutzen. An negativen Nachrichten mangelt es gerade nicht. Doch wenn die Nacht am dunkelsten ist, dann beginnt ein neuer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...