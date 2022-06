Der DAX hat sich am Freitag mit einem Plus von rund 1,6 Prozent auf 13.118 Punkte ins Wochenende verabschiedet. Auf Wochensicht verbucht der deutsche Leitindex damit lediglich ein kleines Minus von 0,6 Prozent oder 89 Zählern. Gleichwohl bleibt die Lage angespannt: Das Ifo-Geschäftsklima hat sich eingetrübt, zusätzlich könnten diese Themen die Kursentwicklungen in der neuen Woche beeinflussen.Am deutschen Aktienmarkt jagt derzeit eine Negativmeldung die Nächste: Der Online-Modehändler Zalando hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...