Bühler Management AG: Einladung zu den Medienbriefings der Bühler Networking Days online



26.06.2022 / 11:00



Die Zukunft der Ernährung, Nachhaltigkeit, Klimawandel und Mobilitätswandel



Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter



Wir freuen uns, Sie zur virtuellen Teilnahme an den Medienbriefings der Bühler Networking Days einzuladen. Die Briefings finden am 27. und 28. Juni parallel zum offiziellen Programm der Bühler Networking Days statt und behandeln Themen wie das Gleichgewicht zwischen Lebensmittelversorgung und Natur, Investitionen in die Zukunft der Lebensmittel, Massnahmen zur Verringerung der CO2-Emissionen. Sehen Sie sich hier das exklusive Programm an und melden Sie sich für die Briefings an.



Während der Bühler Networking Days kommen in Uzwil, Schweiz, 1000 Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus der Industrie sowie der Forschung und Start-ups aus dem Lebensmittel-, Futtermittel- und Mobilitätssektor zusammen, um sich inspirieren zu lassen und bahnbrechende Lösungen auszutauschen. Diese Lösungen sollen dazu beitragen, den Wandel zu einer nachhaltigen Zukunft dieser Bereiche zu beschleunigen. Auf der zweitägigen Veranstaltung werden Rednerinnen und Redner aus verschiedenen Branchen in Podiumsdiskussionen und Keynote-Reden Wege aufzeigen, wie der Wandel hin zu einer nachhaltigen Zukunft beschleunigt werden kann.



Als Pressevertreterinnen und -vertreter können Sie online an sechs Medienbriefings teilnehmen. Schauen Sie sich die Liste an und wählen Sie, ob Sie an allen oder nur an ausgesuchten teilnehmen möchten.



Die Medienbriefings werden auf Englisch abgehalten.



Montag, 27. Juni 2022:

13:00 - 13:40 CET Balancing food supply and nature

16:00 - 16:30 CET Taking actions on CO2e reduction

16:40 - 17:20 CET Feeding the world sustainably



Dienstag, 28. Juni 2022:

10:45 - 11:30 CET Cultured meat - The next steps in this co-innovation journey

11:45 - 12:30 CET Investing in the future of food

16:50 - 17:20 CET Leveraging sustainability within Bühler's asset base with traditional and digital services



Melden Sie sich hier für die Medinbriefings an



Medienkontakte:

Burkhard Böndel, Head of Corporate Communications

Bühler AG, 9240 Uzwil, Schweiz

Telefon: +41 71 955 33 99

Mobil: +41 79 515 91 57

E-Mail: burkhard.boendel@buhlergroup.com



Dalen Jacomino Panto, Media Relations Manager

Bühler AG, 9240 Uzwil, Schweiz

Telefon: +41 71 955 37 57

Mobil: +41 79 900 53 88

E-Mail: dalen.jacomino_panto@buhlergroup.com



Katja Hartmann, Media Relations Manager

Bühler AG, 9240 Uzwil, Schweiz

Telefon: +41 71 955 12 35

Mobil: +41 79 483 68 07

E-mail: katja.hartmann@buhlergroup.com





