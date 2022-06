Berlin (ots) -Der langjährige Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat die Ampelkoalition davor gewarnt, die Regeln für Rüstungsexporte zu verschärfen. "Damit würden wir uns erneut innerhalb der EU ins Abseits manövrieren - und das in einer Zeit, in der EU-Verteidigungsfähigkeit und Zusammenarbeit im Rüstungsbereich von entscheidender Bedeutung sind", sagte der frühere Spitzendiplomat dem in Berlin erscheinenden Tagesspiegel (Ausgabe vom Sonntag): "Deutschland sollte nicht einen Sonderweg gehen und eigene Regeln gegen eine Mehrheit in der EU durchsetzen." Ein solcher Schritt stehe zudem "im Gegensatz zum Bekenntnis der Ampelkoalition zu mehr europäische Integration". Die strengeren nationalen Regeln für Rüstungsexporten dienten "ausschließlich der Befriedigung eigener parteipolitischer Interessen".Das vollständige Interview unter: https://plus.tagesspiegel.de/politik/interview-mit-wolfgang-ischinger-fast-alle-gewissheiten-zerfallen-519498.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/2790/5257827