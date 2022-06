Die Aktie von TeamViewer (WKN: A2YN90) kommt nicht vom Fleck und notiert in der Nähe des Alltzeit-Tiefs. Der CEO Oliver Steil hat letzte Woche aber ein klares Signal an den Markt gesendet. Er hat eigene Aktien im Wert von 1,2 Mio. Euro gekauft. Und dafür gibt es auch gute Gründe Die Aktie ist günstig bewertet. Die erwartete Free-Cashflow-Rendite für das laufende Geschäftsjahr beträgt ca. 6,9 %. Der Bedarf an Software zu Fernwartung und - zugriff sollte im Zuge von schnell steigenden Energiepreisen ...

