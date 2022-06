Er ist so groß wie eine Mikrowelle und etwa 25 Kilogramm schwer - der Minisatellit Capstone. Die Nasa will ihn in Kürze in eine bislang ungetestete Umlaufbahn um den Mond bringen. Er ist einer der Vorboten der geplanten Mondstation im Rahmen des Artemis-Programms der US-Raumfahrtbehörde Nasa. Der kleine Satellit namens Capstone, der von dem privaten Raumfahrtunternehmen Rocket Lab entwickelt und gebaut wird, soll in eine völlig neu konzipierte Mondumlaufbahn gebracht werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...