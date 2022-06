Das Unternehmen gehört weltweit zu den führenden Beratern für Management, Technologie und Outsourcing und entwickelt Lösungen rd. um die Themen Markteintritt, Umsatzsteigerung und Effizienz für Dienstleistungen für Kunden in 120 Ländern. Treiber des Geschäfts sind die Bereiche Cybersecurity und Remote-Working-Solutions - also Lösungen für den Aufbau einer geographisch breit verteilten Belegschaft nebst nachhaltiger Homeoffice-Lösungen. Mit den Zahlen zum dritten Quartal knüpft ACCENTURE nicht ganz an das starke zweite Quartal an: Umsatz + 22 % auf 16,04 Mrd. $ ist zwar besser als erwartet und auch 23 % operativer Gewinnzuwachs sind ordentlich. Beim Gewinn je Aktie in Höhe von 2,79 $ wurden die Erwartungen von 2,86 $ jedoch leicht verfehlt. Noch kein Kaufgrund.



