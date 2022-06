Turku, Finnland (ots/PRNewswire) -BAHNBRECHENDE PRÄSENTATION DER ERSTEN ANALYTISCHEN VALIDIERUNGSDATEN FÜR DEN 30. JUNI GEPLANTGenomill, ein Präzisionsdiagnostik-Unternehmen, das sich auf die Maximierung der Next Generation Sequencing (NGS) in Flüssigbiopsien konzentriert, gibt heute bekannt, dass Mike Doherty, der ehemalige Leiter der Produktentwicklung bei Foundation Medicine, in den Verwaltungsrat des Unternehmens berufen wurde. Neben der Mitgliedschaft im Verwaltungsrat wird Mike Doherty auch als strategischer Berater fungieren, während Genomill sich auf die Kommerzialisierung seiner bahnbrechenden Technologie Geno1® vorbereitet."Wir sind begeistert und fühlen uns geehrt, Mike in unserem Verwaltungsrat willkommen zu heißen", sagte Kalle Koskinen, Chief Executive Officer. Mike Doherty ist ein vielseitiger und sehr erfahrener Experte auf dem Gebiet der Flüssigbiopsie, der in der Vergangenheit unter anderem Führungspositionen bei Genentech, Roche und Foundation Medicine innehatte. "Ich bin zuversichtlich, dass wir mit Mike den Weg für unseren zukünftigen Erfolg ebnen werden", so CEO Kalle Koskinen weiter.Das von Genomill patentierte Geno1® ist eine neuartige Pre-Sequencing-Plattform, die grundlegende Verbesserungen bei den Kosten, der Leistung und der Skalierbarkeit von NGS ermöglicht. "Wir haben bereits jetzt eine Erkennungsrate von 0,01 % bei zehn Molekülen erreicht, und das ist nur die Spitze des Eisbergs", sagte Manu Tamminen, CTO des Unternehmens. "Geno1® erschließt die Zukunft der verteilten Kits und nutzt das volle Potenzial von NGS", sagt CEO Koskinen.Genomill konzentriert sich auf die Einführung präziser, zuverlässiger Technologien, die sich einfach und kosteneffizient in die klinische Diagnostik integrieren lassen. "Um die Diagnostik und Erkennung wirklich zu revolutionieren, muss die Technologie einfach zu übernehmen sein - so wird Genomill einen transformativen Wert liefern", fügt CTO Tamminen hinzu.Geno1® basiert auf dem einzigartigen, patentierten Bridge-Capture-Arbeitsablauf zur Anreicherung von Zielmolekülen, der an jede Sequenzierungsplattform der nächsten Generation angepasst werden kann, einschließlich Illumina und Ion Torrent. Mit einer einfachen Modifikation kann er auch für die Nanopore-Sequenzierung angepasst werden. Diese Technologie hat das Potenzial, eine zugängliche, beispiellose und transformative Präzisionsdiagnostik zu ermöglichen, die in der Onkologie, der Schwangerenvorsorge, bei Infektionskrankheiten und bei der Kontrolle von Antibiotikaresistenzen eingesetzt werden kann.Genomill wird auf der Precision Medicine World Conference, die vom 28. bis 30. Juni in Santa Clara, Kalifornien, stattfindet, die ersten analytischen Validierungsdaten für Geno1® vorstellen.Präsentationsdatum: 30. Juni 2022Zeit: 09:15 Uhr Pazifische ZeitStandort: Santa Clara Convention Center, Track 6"Wir freuen uns, ein Update zu unserer Arbeit für Geno1® geben zu können. Wir glauben, dass es Verbesserungen bei der Leistung, der Skalierbarkeit und den Kosten für Flüssigbiopsien und darüber hinaus ermöglichen werden", so Chief Technology Officer und Genomill-Mitgründer Manu Tamminen.Die Vision von Genomill ist es, den Wandel in der Präzisionsdiagnostik anzuführen, mit dem unmittelbaren Ziel, das volle Potenzial von Flüssigbiopsien mehr Menschen überall zugänglich zu machen.Informationen zur Precision Medicine World Conference 2022Die PMWC, die "Precision Medicine World Conference", ist die größte und originellste jährliche Konferenz zum Thema Präzisionsmedizin. Die PMWC hat es sich zur Aufgabe gemacht, anerkannte Führungspersönlichkeiten, Spitzenforscher und -mediziner sowie Innovatoren aus dem Gesundheits- und Biotechnologiesektor zusammenzubringen, um praktische Inhalte zu präsentieren, die dazu beitragen, Wissenslücken zwischen den verschiedenen Sektoren zu schließen und so die funktionsübergreifende Zusammenarbeit zu fördern, um die Entwicklung und Verbreitung der Präzisionsmedizin zu beschleunigen.Seit 2009 ist die PMWC ein wichtiger Eckpfeiler für alle Akteure des Gesundheitswesens und der Biotechnologie und bietet ein außergewöhnliches Forum für den Austausch von Informationen über die neuesten technologischen Fortschritte (z.B. DNA-Sequenzierungstechnologie), die klinische Umsetzung (z.B. Krebs und darüber hinaus), die Forschung und alle Aspekte im Zusammenhang mit der Regulierung und Erstattung.Informationen zu GenomillGenomill ist ein zukunftsweisendes Unternehmen für Präzisionsdiagnostik. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Verwendung von Flüssigbiopsien für NGS und darüber hinaus zu demokratisieren. Das Unternehmen arbeitet mit hochrangigen kommerziellen Akteuren zusammen und hat vor, durch seine einzigartigen technologischen Innovationen einen globalen Einfluss auf das Gesundheitswesen und die Diagnostik zu nehmen.Unsere proprietäre und patentierte Geno1®-Technologie ist eine einzigartige Kombination aus Molekularbiologie, Robotik, DNA-Sequenzierung der nächsten Generation und Dateninterpretation. Sie ermöglicht den vertikalen Fortschritt und grundlegende Verbesserungen bei Kosten, Genauigkeit, Skalierbarkeit und Durchlaufzeit.www.genomill.comhttps://www.linkedin.com/company/genomill-health/Kontakt:Kalle Koskinen,Mitgründer und CEOGenomill OyTel.: +358 (0)400 107 400E-Mail: info@genomill.comOriginal-Content von: Genomill Oy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163978/5258022