Micro Vacations. Kleine Urlaube im Alltag. Sei es ein Mittagessen mit sich selbst oder ein Museumsbesuch zwischen zwei Meetings: Solche Insel-Momente bringen neue Impulse für Job und Leben, meint unser Autor. Bald steht er für viele Deutsche wieder an: Der "Jahresurlaub". Zwei oder drei Wochen - oft nur halb freiwillig in den Sommerferien der Kinder gelegen -, in denen Erholung im Eilverfahren erwartet wird. Es soll ein Highlight sein, eine Belohnung. Allzu oft aber artet das Ganze in Stress aus. Dabei hat man dafür doch das ganze Jahr geackert? Besser wäre doch: Leben wie im Urlaub ...

