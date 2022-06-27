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PR Newswire
27.06.2022 | 08:04
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, June 24

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF5.894000 USDIE00BJXRZJ4024 JUNE 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF3.394600 USDIE00BJXRZ273
24 JUNE 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.374900 USDIE00BLRPQH31
24 JUNE 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.866800 USDIE00BLRPQJ54

24 JUNE 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF3.991500 USDIE00BLRPRR04

24 JUNE 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF		3.194800 USDIE00BLRPRQ96

24 JUNE 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF4.302900 USDIE000HJV1VH3

24 JUNE 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF4.119800 USDIE000QRNAC66

24 JUNE 2022
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© 2022 PR Newswire
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