Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
London, June 24
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF
|5.894000 USD
|IE00BJXRZJ40
|24 JUNE 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|Rize Medical Cannabis and Life Science ETF
|3.394600 USD
|IE00BJXRZ273
|24 JUNE 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
|4.374900 USD
|IE00BLRPQH31
|24 JUNE 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
|1.866800 USD
|IE00BLRPQJ54
|24 JUNE 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
|3.991500 USD
|IE00BLRPRR04
|24 JUNE 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF
|3.194800 USD
|IE00BLRPRQ96
|24 JUNE 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE EM INT & ECOM ETF
|4.302900 USD
|IE000HJV1VH3
|24 JUNE 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE PET CARE UCITS ETF
|4.119800 USD
|IE000QRNAC66
|24 JUNE 2022
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