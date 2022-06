Unsere drei heutigen Protagonisten BioNTech, Moderna und Valneva befinden sich in hochgradig unterschiedlichen Konstellationen. Während es Valneva zuletzt gelang, ein kleines Kursfeuerwerk abzubrennen, ergehen sich BioNTech und Moderna in Seitwärtsbewegungen. Der Druck im Kessel dürfte bei beiden allerdings steigen. Die Frage ist nur, in welche Richtung sich das Ganze entladen wird… Bleiben wir zunächst bei Valneva. Valneva - Aktie mit Kursfeuerwerk, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...