Nordex muss das Kapital erhöhen. Der Ankerinvestor ist am Wochenende eingesprungen und hat das Grundkapital um 10 % erhöht. Mercedes verknappt das Angebot. Die A-Klasse wird in den nächsten Jahren eingestellt. Daimler Truck sucht nach Alternativen. Elektroantriebe für Lkws bringen viele Nachteile mit sich, weswegen man nun einen Wasserstoffantrieb vorstellt.Asien folgt heute früh den sehr starken Vorgaben von der Wall Street. Die Region bewegt sich geschlossen weit im Plus und wird dabei vom Hang Seng Index angeführt. Die positive Stimmung ...

