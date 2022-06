The following instruments on XETRA do have their first trading 27.06.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 27.06.2022Aktien1 US7311052010 Polestar Automotive Holding UK Ltd. ADR2 CA20676A1084 Condor Energies Inc.3 US8523875057 Staffing 360 Solutions Inc.Anleihen/ETF1 US65339KCF57 Nextera Energy Capital Holdings Inc.2 XS2491542374 BASF SE3 US65339KCJ79 Nextera Energy Capital Holdings Inc.4 DE000LB2BU19 Landesbank Baden-Württemberg5 DE000LB2BTZ4 Landesbank Baden-Württemberg6 DE000LB2BU01 Landesbank Baden-Württemberg7 DE000LB2BTA7 Landesbank Baden-Württemberg8 DE000LB2BTB5 Landesbank Baden-Württemberg9 DE000LB2BTC3 Landesbank Baden-Württemberg10 DE000LB2BTD1 Landesbank Baden-Württemberg11 DE000LB2BTE9 Landesbank Baden-Württemberg12 US65339KCG31 Nextera Energy Capital Holdings Inc.13 CH0522159091 St. Galler Kantonalbank AG14 XS2496289138 Universal Music Group N.V.15 XS2491737461 AB Svensk Exportkredit16 XS2491542457 BASF SE17 XS2492384818 Federal Government of the United Arab Emirates18 XS2492385203 Federal Government of the United Arab Emirates19 DE000HCB0BN7 Hamburg Commercial Bank AG20 DE000A3K5HW7 JAB Holdings B.V.21 XS2489897343 Korea Western Power Co. Ltd.22 US500769JU96 Kreditanstalt für Wiederaufbau23 XS2493846310 Permanent TSB Group Holdings PLC24 US04522KAF30 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)25 US4581X0EE44 Inter-American Development Bank26 XS2496288593 Universal Music Group N.V.27 FR001400BDD5 Arval Service Lease S.A.28 DE000HLB7515 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale29 US65339KCH14 Nextera Energy Capital Holdings Inc.30 IE000PA766T7 Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF31 IE0006LBEDV2 Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF32 IE00021E4FE3 Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF