Der deutsche Leitindex hat am Freitag einen versöhnlichen Wochenabschluss geschafft. An den Vortagen hatte sich der DAX überwiegend schwach präsentiert. Am Freitag legte der DAX rund 1,6 Prozent zu und machte damit seinen Wochenverlust nahezu komplett wett. Marktidee: Telefonica Deutschland Die Aktie von Telefonica Deutschland hat sich in diesem Jahr bisher verhältnismäßig gut geschlagen. Am 7. Juni verzeichnete das Papier ein Drei-Jahres-Hoch. Aktuell läuft ein korrektiver Rücksetzer. Aus technischer Sicht richtet sich die Aufmerksamkeit jetzt auf ein wichtiges Unterstützungsbündel. Kann sich der Kurs darüber stabilisieren, rücken zwei Zielzonen auf der Oberseite in den Fokus.