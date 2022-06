NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Teamviewer von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 18 auf 12 Euro gekappt. Das Geschäftsumfeld sei für den Hersteller von Computer-Fernwartungslösungen herausfordernd, schrieb Analystin Kathinka de Kuyper in einer am Montag vorliegenden Studie. Hinter dem diesjährigen Ziel für die in Rechnung gestellten Umsätze stehe nach bisherigem Stand ein Fragezeichen./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2022 / 19:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2022 / 00:15 / BST

DE000A2YN900