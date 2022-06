Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Klare Zuwächse gab es zum Wochenausklang auch für den heimischen Markt, der ATX konnte mit einem Plus von 1,8% aus dem Handel gehen, was das Minus für die gesamte Woche auf 0,9% reduzierte. Auch in Wien war es eine Erholung nach den zuletzt deutlichen Rückgängen, auch kam teilweise Hoffnung auf, dass die US-Notenbank auf ihrem schnellen Zinserhöhungskurs etwas den Fuß vom Gas nehmen könnte, sollte die Wirtschaft in eine Rezession rutschen und die Inflation sich abkühlen. Von der makroökonomischen Seite kamen eher negative Nachrichten, der deutsche ifo-Geschäftsklimaindex wurde mit 92,3 Punkten leicht schwächer als erwartet gemeldet. Raiffeisen Research senkte die Gewinnprognosen ...

