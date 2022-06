DGAP-News: sdm SE / Schlagwort(e): Jahresbericht/Prognose

Sicherheitsdienstleister sdm SE veröffentlicht Jahresabschluss 2021 und erwartet Rekordergebnis in 2022



27.06.2022 / 09:00

Sicherheitsdienstleister sdm SE veröffentlicht Jahresabschluss 2021 und erwartet Rekordergebnis in 2022 - Zahlen 2021: Umsatz +25 % auf 12,99 Mio. Euro; EBIT +60 % auf 1,38 Mio. Euro - Dividendenvorschlag von 8 Eurocent pro Aktie - Ausblick 2022: "Stand Ende Mai steuern wir auf ein Rekordjahr zu." München, 27. Juni 2022. Die sdm SE (ISIN: DE000A3CM708) hat heute den Jahresabschluss 2021 veröffentlicht und damit die vorläufigen Zahlen bestätigt. Einer der führenden Sicherheitsdienstleister in der Metropolregion München hat im vergangenen Jahr den Umsatz um 25,10 % auf 12,99 Mio. Euro gesteigert. Damit ist das seit Herbst 2021 börsennotierte Unternehmen erneut deutlich schneller gewachsen als die Branche. Gemäß dem Branchenverband BDSW hat die Sicherheitsbranche in Deutschland im Jahr 2021 den Umsatz um rund 6,9 % auf 9,85 Mrd. Euro gesteigert. Die positive Umsatzentwicklung von sdm hat sich auch auf der Ertragsseite fortgesetzt. Im Vergleich zum Umsatz hat sdm den Gewinn auf allen Ebenen deutlich überproportional gesteigert: Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 0,86 Mio. Euro um 60,47 % auf 1,38 Mio. Euro und das Ergebnis nach Steuern von 0,69 Mio. Euro um 66,68 % auf 1,15 Mio. Euro. Auf der kommenden Hauptversammlung am 25. August 2022 wird eine Dividendenzahlung in Höhe von 8 Eurocent je Aktie vorgeschlagen. "Die Neupositionierung von sdm in den vergangenen Jahren zahlt sich mehr und mehr aus. Heute verfügen wir über eine schlanke Organisationsstruktur, haben uns als Qualitätsanbieter etabliert und verfügen über eine breit diversifizierte Kundenstruktur. Neben Behörden wissen auch mehr und mehr Unternehmenskunden die Zuverlässigkeit von sdm zu schätzen. Daher blicken wir optimistisch in die Zukunft", sagt Oliver Reisinger, Vorstand der sdm SE. "Der Start in das laufende Jahr war sehr dynamisch. Stand Ende Mai steuern wir auf ein Rekordjahr zu." Ein Rückgang der Nachfrage ist derzeit nicht absehbar - der Bedarf an Schutz und Sicherheit seitens Behörden, Unternehmen und Privatpersonen bleibt hoch. Daher sollte sdm im laufenden Jahr ein zweistelliges organisches Umsatzwachstum erzielen können. Aufgrund der starken operativen Entwicklung bis Ende Mai erwartet sdm im Gesamtjahr 2022 eine Steigerung des operativen Gewinns (EBIT) auf mindestens 1,45 Mio. Euro. Die Prognose wird im weiteren Jahresverlauf konkretisiert werden. Durch Übernahmen und Partnerschaften soll außerdem das Leistungsspektrum bzw. die regionale Präsenz erweitert und das Wachstum beschleunigt werden. Entsprechende Gespräche laufen, aufgrund der starken organischen Entwicklung besteht aus Sicht des Vorstands dabei jedoch kein Zeitdruck. Der Jahresabschluss 2021 der sdm SE wird heute auf sdm-se.de zum Download zur Verfügung stehen. Kontakt Presse und Investor Relations

Fabian Lorenz // Tel. +49 221 29 83 15 88 // M: investor@s-d-m.de Kontakt allgemein

sdm SE // Traubinger Straße 1 // 81477 München // M: kontakt@s-d-m.de // T: +49 (0) 89 552 91 15 0 // www.sdm-se.de





Über sdm

Die sdm SE ist die Holding der operativen Tochtergesellschaften sdm Sicherheitsdienste München sowie W&W Dienstleistungen. Die sdm Gruppe wurde 1999 gegründet und ist heute einer der führenden Sicherheitsdienstleister in der Metropolregion München. Als Spezialist für Werk- und Objektschutz, über Wert- und Geldtransporte bis hin zur Organisation von Veranstaltungen und effektivem Personenschutz ist die sdm der perfekte Partner rund um alle Werte, die unsere Kunden schützen wollen. Die über 300 Mitarbeiter verfügen über umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Erste Hilfe und Brandschutz und werden regelmäßig geschult. Im Jahr 2021 hat sdm einen Umsatz von 12,99 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis von 1,38 Mio. Euro erzielt. Weitere Informationen: www.sdm-se.de Disclaimer

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 ("Prospektverordnung")" und der Delegierten Verordnung (EU) 2019/979 und stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von Aktien der sdm SE noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von Aktien der sdm SE dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist. Bitte informieren Sie sich über derartige Beschränkungen und halten diese ein! Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen enthalten Aussagen, die sich auf künftige, die sdm SE betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Fakten, sondern beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Managements der sdm SE und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten, die teilweise außerhalb des Einflussbereichs der sdm SE liegen. Die tatsächliche zukünftige Geschäftsentwicklung der sdm SE kann (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von den hier getätigten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Soweit sie dazu nicht gesetzlich verpflichtet ist, übernimmt die sdm SE keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

