First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 67,00.

Zusammenfassung:

Der Jahresbericht spiegelte die uneinheitliche Kursentwicklung der beiden börsennotierten Beteiligungen wider. Die Aktie der CR Capital AG verzeichnete im Jahr 2021 einen Anstieg von 10% auf Jahresbasis, während die Aktie der M1 Kliniken im Jahresverlauf um rund 19% fiel. Dies führte zu einem Rückgang des MPH NAVPS um 4,4% auf EUR44,90 im Jahresvergleich, der zum Ende von Q1/22 aufgrund ähnlicher Marktentwicklungen auf EUR44,00 sank. Während die Aktienperformance von M1 im Zuge der makroökonomischen Unsicherheiten weiterhin enttäuschend ist und den NAV von MPH belastet, liefen die Geschäfte des Beauty-Spezialisten in Q1/22 weiter gut. CR Capital steigt mit seinen jüngsten Investitionen in die Bereiche 'grüner-Stahl' und Solar ein. Unsere Empfehlung bleibt Kaufen mit einem unveränderten Kursziel von EUR67,00.



First Berlin Equity Research has published a research update on MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 67.00 price target.





Abstract:

Full year reporting reflected the mixed share price performance of the two listed holdings. CR Capital AG shares recorded a 10% annualised gain in 2021, while M1 Kliniken stock fell some 19% during the year. This led to a 4.4% Y/Y decline in the MPH NAVPS to EUR44.9, which edged lower to EUR44.0 at the end of Q1/22 on similar market developments. While the stock performance of M1 remains disappointing in the wake of macroeconomic uncertainties and continues to hurt the MPH's NAV, operations at the Beauty specialist were still running well into Q1/22. CR Capital meanwhile is getting into the green-steel and solar businesses with its latest investments. Our rating remains Buy with an unchanged EUR67 price target.

