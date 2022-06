Die Analysten der Baader Bank stufen die voestalpine-Aktie weiter mit Buy und Kursziel 40 Euro ein. In einer Pressemitteilung habe voestalpine den Plan zum Umgang mit einer möglichen Gasknappheit beschrieben und erklärte, dass volle Gasspeicher zusammen mit alternativen Gasquellen es de Unternehmen rmöglichen würden, fast den gesamten Produktionsbetrieb in Österreich für mehrere Monate fortzusetzen. Dieser Plan könnte einige der schlimmsten Befürchtungen der Anleger lindern. Die Analysten erwarten, dass das 1. Quartal 22/23 gut wird, nahe am Rekord des 4. Quartals 21/22. Die Nachfrage bleibe solide. Trotz der jüngsten "Normalisierung" der Stahlpreise würden die Margen im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt auf einem ...

