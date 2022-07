EQS-Ad-hoc: voestalpine AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Das vorläufige Ergebnis des ersten Quartals 2022/23 beläuft sich bei einem Umsatz von 4.647 Mio. EUR auf EBITDA: 877 Mio. EUR EBIT: 691 Mio. EUR und liegt damit signifikant über der Markterwartung. Der Vorstand der voestalpine AG erwartet auf Basis von diesem hervorragenden ersten Quartal und der aktuellen Einschätzung für das gesamte GJ 2022/23 ein EBITDA in der Höhe von etwa 2 Mrd. EUR (bisheriger Ausblick: EBITDA in einer Bandbreite zwischen 1,8 bis 2 Mrd. EUR). Dieser Ausblick beinhaltet, dass die derzeit kaum quantifizierbaren Risiken (Konjunkturentwicklung, Störungen der Lieferketten, Kundenbedarfs- Rohstoff- und Energiekostenentwicklung, Versorgungssicherheit mit Erdgas in Europa) weiterhin beherrschbar bleiben. Die Veröffentlichung der finalen Ergebnisse des ersten Quartals 2022/23 erfolgt plangemäß am 4. August 2022.