NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Zalando nach der Gewinnwarnung von ihrer "Conviction Buy List" gestrichen und das Kursziel von 65 auf 40 Euro gesenkt. Die Einstufung beließ Analyst Richard Edwards in einer Studie vom Freitagnachmittag aber auf "Buy". Der Experte monierte die aktuell schlecht vorhersehbare Ergebnisentwicklung des Modehändlers und reduzierte seine Prognosen für das Bruttowarenvolumen bis 2023./ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2022 / 17:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ZAL1111

