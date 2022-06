Aktie der Woche! InnoCan Pharma mit außergewöhnlichen Studienergebnissen!

Anzeige / Werbung

CBD, der nicht-psychoaktive Bestandteil der Cannabispflanze, ist bekannt dafür, Entzündungen aller Art bekämpfen zu können.

Das Problem, dass sich aber bei der Anwendung zeigt, ist, dass der Körper sofort beginnt, das CBD wieder abzubauen, BEVOR es seine volle Wirkung entfalten kann! Mit der LPD-Verabreichungsplattform von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) kann man diesen Missstand komplett eliminieren. - Eine intramuskuläre Injektion reicht für bis zu vier Wochen!

"Steh auf und geh!" - Dieses Zitat kennen viele aus der Bibel, aber ob Sie es glauben oder nicht - es ist auch auf die LPD-Formel von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) anwendbar:

Bei einem "Bettlägerigen", der seit einem Jahr ohne fremde Hilfe nicht mehr aufstehen konnte (trotz Medikamente), hat die LPD Therapie offenbar ein gut dokumentiertes Wunder vollbracht! Und das ist möglicherweise schon die zweite Anwendung die bei bei hoffnungslosen Fällen zum Einsatz kommen könnte. Kürzlich zeigte sich das bei medikamentenresistenter Epilepsie ein ähnlicher Erfolg (gleich mehr dazu).

INNOCAN REPORTS SUCCESFUL PRECLINICAL DOG-TRIAL RESULTS REGARDING PAIN MANAGEMENT: "IT WAS AS IF A NEW DOG CAME INTO OUR LIVES"

InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) freut sich, den Erfolg der präklinischen Studie bei Hunden mit Osteoarthritis bekannt zu geben. "Goody", ein 8-jähriger Mischlingsrüde, leidet an schwerer Arthrose in den meisten seiner Gelenke und schwerer Muskelatrophie. Goody wurde bereits mit Gelenkpräparaten, nichtsteroidalen entzündungshemmenden Medikamenten und Hydrotherapie behandelt. Das liposomale CBD wurde nun zusätzlich zu diesen Behandlungen verabreicht.

Nach der LPD-Behandlung sagten die Besitzer von "Goody":

"Wir haben Goody als einen Hund adoptiert, der viele Gelenkprobleme hat. Im Juli 2021 verschlechterte sich sein Zustand, sodass er nicht mehr aufstehen konnte, ohne an ihm ein gemeinsames Aufwärmen und eine Massage durchzuführen. Es war traurig, ihn unfähig zu sehen das Leben zu genießen. Nachdem Goody die liposomalen CBD-Injektionen erhalten hatte, war es, als ob ein neuer Hund in unser Leben getreten wäre. Er steht die ganze Zeit selbstständig auf und genießt das Leben mehr denn je. Wir beschweren uns sogar manchmal, dass er zu lebendig ist. Er hat dieses Lächeln die ganze Zeit, als würde er sich amüsieren und wir könnten nicht glücklicher sein."

Dieses Video dokumentiert auf eindrucksvolle Art und Weise die extreme Zustandsverbesserung von "Goody":

Patienten von ihrem Elend zu befreien ist die ultimative Berufung im Leben. Es ist eine große Ehre für uns, gemeinsam mit unseren Forschungs- und Entwicklungslabors unsere klinische Kompetenz unter Beweis zu stellen und einen großen Schritt in Richtung Vermarktung zu machen. IRIS BINCOVICH, CEO VON INNOCAN PHARMA

NEWS-FAZIT:

Überbordende Wortspenden von meiner Seite sind hier obsolet. Es bedarf keiner Erläuterungen und Einschätzungen, um erkennen zu können, dass dies ein sensationelles Ergebnis darstellt. Die LPD-Formel (CBD in Liposome gekapselt und mittels Injektion verabreicht) hat einem "Patienten", der offenbar schon seit einem Jahr nicht mehr alleine aufstehen konnte, einen zweiten Frühling beschert, und wenn der Hund happy ist, sind es auch die Besitzer.

Trotz dem Umstand, dass "Goody" zahlreiche Behandlungen gegen sein Krankheitsbild bekam, verbesserte sich dies anscheinend kaum oder auch gar nicht. Erst die LPD-Injektion zeigte ganz offenkundig Wirkung, eine Reaktion, die man gelinde gesagt als sensationell bezeichnen kann!

Als Osteoarthritis wird eine Entzündung des Knochens bezeichnet, die auf ein Gelenk übergegangen ist. Diese Form der Gelenkentzündung ist sehr schmerzhaft. Sie äußert sich durch typische Entzündungszeichen (Rötungen, Schwellungen und Überwärmung) sowie durch Gelenksteife - AUCH BEI MENSCHEN!

Kann man diese Wirkung als "Sensation", ja vieleicht sogar als "Wunder" bezeichnen? Ich denke ja und ich bin mir sicher, dass die Marktteilnehmer dies ebenso erkennen werden. Gestützt auf die Beweise (Video und Aussage der Besitzer) sollten wir am Montag Rekordvolumen sehen. Kursgewinne von mehr als 30% als Reaktion würden mich nicht überraschen! MEINUNG AUTOR

DAS INNOCAN EPILEPSIE-WUNDER

Wie wir bereits kürzlich erfahren haben, wirkt die InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW)-LPD-Formel offenbar auch dort, wo die Medizin bisher versagt hat! Für bislang unbehandelbare Epilepsie-Patienten (weil kein Medikament anspricht) zeigt sich ein Licht am Ende des bis dato unpassierbaren Tunnels!

ERFOLGREICHER VORLAUF EINER WIRKSAMKEITSSTUDIE BEI REFRAKTÄRER (MEDIKAMENTENRESISTENTER) EPILEPSIE!

Es gibt derzeit nur ein einziges zugelassenes Medikament, das auf CBD basiert: EPIDIOLEX® wirkt hervorragend gegen seltene Arten der Kinderepilepsie (Dravet- bzw. das Lennox-Gastaut-Syndrom). EPIDIOLEX® hat GW Pharma, den Entwickler, zum Milliardenwert verholfen (7,2 Mrd. USD Übernahme durch Jazz Pharma).

Was passiert also, wenn man die Bioverfügbarkeit von CBD extrem vergrößern und zeitlich ausdehnen kann, wie es die LPT-Plattform ermöglicht (3-4 Wochen)? Die Wirkung des CBDs müsste sich eigentlich um denselben Faktor verbessern, oder? Wäre mein Gedankengang falsch, würde wohl auch kein Erfolg bei medikamentenresistenter Epilepsie feststellbar sein.

Wie würden Sie selbst die Lage einschätzen, wenn es InnoCan gelingt, ein zuverlässiges Mittel gegen medikamentenresistente Epilepsie zu entwickeln, auf dem Hintergrund, dass das GW Pharma-Medikament EPIDIOLEX® offenbar mit 7 Mrd. USD bewertet wurde. Ich denke, dass der Wert wohl ähnlich hoch anzusiedeln sein müsste, oder? Der Börsenwert von InnoCan würde sich ver-70-fachen. MEINUNG AUTOR

INNOCAN PHARMA CORP.*

WKN: A2PSPW CSE: INNO

Die InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW)-Besatzung, die selbst viele Bluechip-Unternehmen vor Neid erblassen lassen könnte, hat die Weichen für einige Biotech-Innovationen gestellt, die es möglich machen könnten, dringende medizinische Probleme gut behandelbar und vielleicht sogar heilbar zu machen. Durch die Kombination von CBD mit Liposomen (LPD Technologie oder von CBD mit Exsomen (CLX Technologie) adressiert man viele Entzündungserkrankungen, Schmerzen und Erkrankungen des Zentrlnervensystems. Erste Studien in beiden Bereichen verliefen bislang mehr als nur vielversprechend.

BLUECHIP-POWER

Das Management und der wissenschaftliche Beirat dieses Unternehmens sind so hochkarätig, wie man es bei einem Pennystock wohl nicht vermuten würde:

Vorstandsvorsitzender Ron Mayron : Ex- Teva Pharmaceuticals (NASDAQ: TEVA - Börsenwert 11 Mrd. USD) .

: Ex- . Yoram Drucker : Gründer von Pluristem (NASDAQ: PSTI) und Brainstorm (NASDAQ: BCLI) .

: Gründer von . CEO Iris Bincovich : führte die Hautpflegemarke Kamedis in die Internationalität.

: führte die in die Internationalität. Prof. Chezy Barenholz : Autor von über 350 wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Co-Erfinder von über 30 Patentfamilien , von der zwei dem Krebsmedikament Doxil® von Johnson & Johnson zugrunde liegen.

: Autor von und Co-Erfinder von über , von der zwei dem Krebsmedikament von zugrunde liegen. CTO Nir Avram: Ex Perrigo (NASDAQ: PRGO) mit mehrere Patenten.

Ex mit mehrere Patenten. Beirat Richard Serbin Ex Executive Vice President of Corporate Development von Johnson & Johnson (NYSE: JNJ)

Ex Executive Vice President of Corporate Development von Beirat Izhar Shay bis 2021 Minister für Wissenschaft und Technologie in Israel

bis 2021 Minister für Wissenschaft und Technologie in Israel Projektmanager für Forschung und Entwicklung Dr. Eyal Kalo, ehemaliger Forschungsgruppenleiter bei Beckmann-Coulter



LPD-TECHNOLOGIE - EINE EINZIGE INJEKTION, GENUG CBD FÜR 3 WOCHEN

Prof. Chezy Barenholz, der für InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW), die LPD-Forschungen (CBD eingebettet in Liposmen) durchführt, gab ein Interview. Durch die Zuhilfenahme von Liposomen wird eine höhere und kontrolliertere Bioverfügbarkeit für CBD im Organismus erreicht.

Drei verschiedene Anwendungsgebiete für die LPD Technologie aufgezeigt und konkret auch Krankheitsbilder benannt:

gegen Schmerzen - verschiedene Arthritis-Arten;

Entzündungen oder Autoimmunerkrankungen - z.B. Multiple Sklerose;

Epilepsie



InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) gab kürzlich bekannt, dass in seiner jüngsten Studie an Hunden das CBD, verabreicht mit der LPT-Technologie (CBD-beladene Liposomen), nach einer einzigen subkutanen Injektion für mindestens sechs Wochen verlängerte Plasmakonzentrationen zeigt. Diese Ergebnisse sind ein bedeutender Fortschritt in der Entwicklung der Technologie, die gute Prädiktoren für das Verhalten von LPT beim Menschen sind.

Der Hund erhielt eine einzelne subkutan injizierte Dosis von 5 mg/kg. Das CBD-Plasmaprofil des Hundes ist in Abb. 1 zu finden. Wichtig ist, dass die übliche Praxis der oralen CBD-Dosen im Bereich von 1-4 mg/kg täglich (in zwei Dosen verabreicht) eine Halbwertszeit von 4-5 Stunden hat. Dies entspricht einer Verabreichung von 30-120 mg/kg pro Monat im Vergleich zu einer einzelnen LPT-Einzeldosis von 5 mg/kg, die mindestens 6 Wochen anhält. Diese Ergebnisse öffnen die Tür zu einer Vielzahl spannender therapeutischer Möglichkeiten.

Abb. 1: Pharmakokinetisches (PK) Profil eines der Hunde, das sechs Wochen nach einer Injektion verfolgt wurde



Die Markteinführung eines Medikaments ist ein komplexer und vielschichtiger biologischer und wissenschaftlicher Prozess. Unser Erfolg, einen signifikanten Spiegel im Plasma von Hunden zu erreichen, ist ein großer Schritt in Richtung der klinischen Erprobung des Medikaments. PROF. CHEZY BARENHOLZ VON DER HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM

LPD-FAZIT:

"Diese einzigartige Liposomenplattform-Technologie kann ein breites Anwendungsspektrum wie Epilepsie, Schmerzlinderung, Entzündungen oder auch Erkrankungen des zentralen Nervensystems haben und wurde am 7. Oktober 2019 zum Patent angemeldet." - So werden die Möglichkeiten von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) beschrieben!

Der Grund, warum gerade die"Hunde-Ergebnisse" noch wertvoller sind, als die aus den Versuchen mit Mäusen, liegt in der größeren Ähnlichkeit des Organismus der Hunde im Bezug zum Menschen.

40 Tage [!!!] bleibt CBD mit der LPT-Technologie im Blut - das ist 26 Mal [!!!] so lange wie bei oraler Verabreichung! Das heißt, dass eine einzelne subkutane Injektion über die Dauer von über einem Monat für einen CBD-Spiegel gesorgt hat. Bringt man dies nun in Bezug mit den zahllosen positiven Berichten, die Patienten mit der Einnahme von CBD in Verbindung bringen, dann ergibt sich ein aufregendes Szenario für zahlreiche Erkrankungen, auf welcher die Forschungen von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) offensichtlich auch abzielen!

CLX TECHNOLGIE

Die von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) erforschte CLX-Technologie (Cannabinoids Loaded Exosom) kann das Potenzial haben, eine hochsynergistische Wirkung auf Gewebe, wie Regeneration und entzündungshemmende Eigenschaften, zu erzielen, die unter anderem auf die Erholung infizierter Lungenzellen und Erkrankungen des zentralen Nervensystems (ZNS) abzielen. Exosomen haben sich als vielversprechende Nanoträger für die Wirkstoffabgabe und gezielte Therapie erwiesen. Exosomen können sozusaen als "gelenkte Raketen" fungieren, die auf bestimmte geschädigte Organe abzielen. Exosomen können mit therapeutischen Inhaltsstoffen beladen werden, um ihr Potenzial zu steigern.

WARUM GERADE DIE EXSOMEN FÜR DIE MEDIZINWELT SO AUSSICHTSREICH ERSCHEINEN:

Es gibt zahlreiche Beweise, dass eine Stammzellen- bzw. Exosomentherapie sogar der Schlüssel gegen die Covid-19-Erkrankung sein könnte. Eine wegweisende klinische Studie des Christ Hospitals in Jersey City, New Jersey, USA, wurde unter dem Titel "Exosomen aus mesenchymalen Knochenmarkstammzellen zur Behandlung von schwerem COVID-19" veröffentlicht" (https://pubmed.ncbi.nlm).nih.gov/32380908/).

Innocan ist derzeit eines der wenigen börsennotierten Unternehmen im Exosom-Forschungsbereich. Obwohl wir uns noch in der Entwicklungsphase der CLX-Plattform befinden, ist die Fähigkeit zu einer Exosomen-Produktion im großen Stil auf dem Weg zur Kommerzialisierung der eindeutige Beweis für den Wettbewerbsvorteil und das Potenzial von InnoCan. IRIS BINCOVICH, CEO INNOCAN PHARMA

Der Covid-Virus ist gekommen um zu bleiben. Die Impfung wird Erleichterung bringen, aber dennoch werden immer wieder Personen an Covid-19 erkranken. Eine wirksame Therapie, die gegen den sogenannten Zytokinsturm, verursacht durch den Virus, der dann ein Lungenversagen herbeiführen kann (auch bei anderen infektiösen Lungenerkrankungen), ist jetzt oberste Priorität der Forscher. Bei dem vielversprechenden Forschungsansatz von InnoCan Pharma, Exosomen mit CBD-Molekülen zu beladen, ist das Unternehmen kürzlich einen riesigen Schritt vorangekommen: Innocan Pharma Successfully Completes Large Scale Production of Exosomes

MIT CBD GEGEN MUSKELKATER + CBD SCHÖNHEITSPRODUKTE

InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) gab kürzlich bekannt, dass 95% der Tester bei Verwendung des Relief & Go OTC-Schmerzlinderungsspray eine Schmerzreduktion erfahren (News).

Schmerzen sind im Leistungssport durch die ständige Überbeanspruchung von Gelenken, Sehnen und Muskeln die bedauerliche Regel. Der zum Patent angemeldete Anti-Schmerzspray geht das Problem von drei Seiten an. Durch die Kombination dreier Wirkstoffe, Menthol, Magnesium und CBD, soll eine sehr effektive Behandlung möglich sein. Wobei zu erwähnen ist, dass Magnesium normalerweise nur oral eingenommen wird, aber durch eben die patentierte Formel kann es direkt durch die Haut zum Wirkungsbereich gelangen.



Bestes Produkt gegen meine Schmerzen wegen Lupus SLE. Ich habe lange nach einem Mittel gesucht, das mir bei meinen Schmerzen während Lupus-Attacken helfen würde. Mir wurden verschiedene Opiate verschrieben. Nichts half. Mit Opiaten habe ich fünf schlechte Tage vor mir. Mit dem Spray lassen die Schmerzen nach einigen Stunden nach und die Episode selbst ist nach zwei Tagen vorbei. Vielen Dank. QUELLE: INNOCAN SHOP

InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) meldete auch vor Kurzem, dass ihr SHIR Premium-CBD-Gesichtsserum in einer klinischen Studie Falten bei einer vierwöchigen Behandlung um 90% reduziert hat (News).

90% der Anwendern erfahren eine Schmerzlinderung durch Relief&Go: Innocan Pharma's Clinical Study in the US Indicates that More than 90% of Participants Experienced Pain Reduction After Using Innocan's Relief &Go OTC Pain Relief Spray

90%-95% Faltenreduktion durch die Verwendung des SHIR Gesichtsserums: Innocan Pharma's Cosmetic Clinical Study Indicates a 90% Wrinkle Reduction After Using Its SHIR Premium CBD Facial Serum



Vorher/Nacher Faltenbild nach einer SHIR Behandlung



FAZIT:

Wer die Kursentwicklung von InnoCan seit Börsengang betrachtet, sieht trotz der jüngsten Konsolidierung, eine Gewinner-Aktie! Dies sollte sich meiner Meinung nach auch weiterhin so fortsetzen.

Den Original Artikel finden Sie HIER!

Helmut Pollinger



Enthaltene Werte: CA45783P1027