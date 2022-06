München (ots) -Die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) eröffnet die neu gebaute Pferdeklinik in Oberschleißheim. Sie ist die größte und modernste Pferdeklinik in Süddeutschland. Am Standort Oberschleißheim wird über die kommenden Jahre Schritt für Schritt nahezu die gesamte tierärztliche Fakultät angesiedelt - mehrere Institute, Kliniken sowie das Lehr- und Versuchsgut sind am LMU-Campus Oberschleißheim bereits ansässig.Wir laden Sie herzlich ein zur Einweihung der neuen Pferdeklinik der LMU im Beisein des LMU-Präsidenten, Prof. Bernd Huber, sowie des Bayerischen Staatsministers für Wissenschaft und Kunst, Markus Blume:Einweihung der neuen Pferdeklinik der LMU in Oberschleißheimam 11. Juli 202214:30 UhrSonnenstraße 1485746 OberschleißheimUm eine Anmeldung bis zum 7. Juli 2022 wird unter presse@lmu.de gebeten.Agenda der Veranstaltung:- Begrüßung von Prof. Dr. Dr. h.c. Bernd Huber, Präsident der LMU- Ansprache von Markus Blume, Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst- Prof. Dr. Reinhard K. Straubinger, Ph.D., Dekan der Tierärztlichen Fakultät- Prof. Dr. Anna May und Prof. Dr. Antonia Troillet, Zentrum für Klinische Tiermedizin, Klinik für Pferde- Markus Böck, Erster Bürgermeister der Gemeinde Oberschleißheim- Feierliche Schlüsselübergabe an die LMU durch Dr. Thomas Gruber, Amtschef des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr- Musikalische Umrahmung, Trio Nordwest- Im Anschluss sind die Gäste zu einem kleinen Imbiss eingeladen. Außerdem besteht die Möglichkeit, an einer Führung durch das Gebäude teilzunehmen.Modernste Pferdeklinik in SüddeutschlandDie Pferdeklinik der LMU ist unter anderem auf die Behandlung von Spitzensport-Pferden ausgerichtet und kann auf 3.600 m2 Nutzfläche 800 Pferde stationär sowie 400 Pferde ambulant behandeln. Weitere Fachgebiete sind Chirurgie, Innere Medizin, Reproduktion und Fohlenintensivmedizin. Moderne Großgeräte erweitern die Bandbreite der Untersuchungsmöglichkeiten.Ein besonderes Anliegen der LMU beim Bau der neuen Pferdeklinik war es, ein nachhaltiges, energieeffizientes Gebäude zu errichten: Die im Untergeschoß integrierte Energiezentrale versorgt das gesamte Campusgelände mit Wärme und Kälte. Den überwiegenden Bedarf deckt oberflächennahe Geothermie. Die Gesamtkosten für den Bau der Pferdeklinik betrugen 39,5 Millionen Euro.Pressekontakt:Claudia RussoLeitung Kommunikation & PresseLudwig-Maximilians-Universität MünchenLeopoldstr. 380802 MünchenPhone: +49 (0) 89 2180-3423E-Mail: presse@lmu.deOriginal-Content von: Ludwig-Maximilians-Universität München, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60694/5258113