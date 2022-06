Es ist ein guter Zeitpunkt für den Start von Private Equity-Fonds: Institutionelle Investoren wollen ihre Allokation in der Assetklasse erhöhen, die Bewertungen sind günstiger und die Chancen in der Region Zentral- und Osteuropa vielversprechend, wie Thomas Bobek von der Erste Private Capital GmbH beschreibt. Die Erste Group hat im Vorjahr ihren Private Equity-Bereich neu ausgerichtet und die Aktivitäten in der Erste Asset Management gebündelt. Nun wurde kürzlich das First Closing eines Dachfonds bekanntgegeben, ein Direkt-Fonds ist ebenfalls angekündigt. Die Assetklasse Private Equity verzeichnete gute Zuflüsse. Reagiert die Erste Group mit der Neuausrichtung auf das gestiegene Interesse der Investoren? Thomas Bobek: Die Erste Group hat schon ...

