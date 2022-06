Bei Paion feiern heute die Bullen. Bei einem Anstieg der Aktie um rund zwölf Prozent dürfte das niemanden verwundern. Einen Platz an der Sonne bei den Tagesgewinnern kann sich der Titel damit sichern. Ist das bloß ein Ablenkungsmanöver der Bären oder sind sie wirklich geschlagen?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Paion, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Paion-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Weil sich die nächste maßgebliche Hürde jetzt beinahe in Reichweite befindet. Schließlich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund sechs Prozent. Bis heute markieren 0,95 EUR dieses Hoch. Daher hat Paion es jetzt selbst in der Hand!

Eher skeptischen Anlegern bietet diese Rallye nun eine Gelegenheit zum Leerverkauf oder Baisse-Einstieg. Denn die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...