Wien (www.anleihencheck.de) - Die Schnellschätzungen der Einkaufsmanagerindices (PMI) - die wohl meistbeachteten Konjunkturfrühindikatoren für die Eurozone - sorgten in der abgelaufenen Woche für Ernüchterung, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Rückgang sei im Industrie- und Dienstleistungsbereich zum ersten stärker ausgefallen als allgemein erwartet. Zweitens würden auch die Details wenig Gutes für die nahe Zukunft verheißen. Die vorwärts gerichteten Umfragen (Auftragseingang, Geschäftserwartungen) hätten sich deutlich abgekühlt. Zudem zehre das Verarbeitende Gewerbe zunehmend vom Auftragsbestand, der Arbeitsrückstand beginne sich aber aufgrund der verringerten Neubestellung zu reduzieren. In Summe würden diese jüngsten Ergebnisse die Konjunkturmeinung der Analysten bestätigen, in der sie insbesondere dem Industriesektor ein schwieriges Jahr voraussagen würden. Der Dienstleistungsbereich werde sich aufgrund verringerter Corona Beschränkungen zwar besser halten, den Aufschwung aber nicht retten können. ...

