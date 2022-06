General Motors hat die Produktion in seine Elektroauto-Fabrik "Factory Zero" in Detroit-Hamtramck am Montag für vier Wochen eingestellt, um das Werk auf die Produktion weiterer Modelle vorzubereiten. Aber auch die Produktionskapazität soll angehoben werden. Derzeit wird in der im November 2021 eröffneten Fabrik nur der GMC Hummer EV als E-Pickup gebaut, künftig sollen auch die SUV-Version des GMC ...

