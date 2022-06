Zum Start in die neue Woche geben die positiven Vorgaben aus den USA und Asien für dem deutschen Aktienmarkt Rückenwind. Auch die Papiere von BASF ziehen in der ersten Handelsstunde um rund drei Prozent an. Für gute Stimmung dürfte hier auch die neue Studie von JPMorgan gesorgt haben, da die Experten eine klare Outperformance erwarten.Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF für den Fall einer Gas-Rationierung in Deutschland und der EU auf "Overweight" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...