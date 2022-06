SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD ist nicht nur im Automobilsektor aktiv, sondern bedient auch Märkte im Bereich Telekommunikation und Erneuerbare Energien. Derzeit kursieren Spekulationen, dass die BYD Company Ltd. (Build Your Dreams) in Zukunft Netzwerkadapter für den US-Technologiekonzern...

Den vollständigen Artikel lesen ...