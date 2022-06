FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hellofresh angesichts einer zins- und inflationsbedingten Kursschwäche bei Wachstumswerten von 89 auf 70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Nizla Naizer bezeichnete den Kochboxenlieferanten in einer am Montag vorliegenden Studie als "gute Aktie in einem schwierigen Marktumfeld". Das Management äußere sich weiter zuversichtlich und so sieht sie den Ausblick des Unternehmens nicht in Gefahr./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2022 / 06:40 / CET

DE000A161408