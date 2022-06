Bad Wimpfen (ots) -



Immer gut informiert sein rund um Baby und Kind: Integriert in die Lidl-Plus-App bietet der "Lidl Liddle Club" ab sofort viele Vorteile für werdende und frisch gebackene Eltern sowie Familien mit Kleinkindern bis zu sieben Jahren. Sie können sich über wertvolle Newsletter mit Tipps und Tricks sowie Rezepten, regelmäßigen Lidl Plus-Coupons - abgestimmt auf ihre Bedürfnisse - und kostenlose Geschenkboxen freuen. Die Geschenkbox erhalten alle Kinder einmalig entweder zur Geburt, zum ersten oder zweiten Geburtstag. In der Box befinden sich Überraschungen für die Kinder bzw. die Eltern. Darüber hinaus gibt es regelmäßige auf sie zugeschnittene Coupons.



"Wir möchten werdenden Eltern passgenaue Inhalte rund um das Thema Familie zur Verfügung stellen", erklärt Dominika Kubisch, Geschäftsleiterin Einkauf bei Lidl in Deutschland. "Der 'Lidl Liddle Club' ist ein zusätzlicher Service, von dem Familien profitieren können." Die Anmeldung für den "Lidl Liddle Club" erfolgt in der Lidl-Plus-App und ist kostenlos. Es können sowohl Kinder im Alter von 0 bis 7 Jahren als auch eine Schwangerschaft hinterlegt werden.



