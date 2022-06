Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Zalando: Bereit zum Einstieg? ++ LVMH: Darauf sollten Sie achten.

> MÄRKTE & KURSE | An der Wall Street gab es am Freitag mit teils deutlichen Kursgewinnen einen positiven Wochenausklang. Am Markt gab es Spekulationen, dass die Fed bei ihren geplanten Zinserhöhungen etwas behutsamer vorgehen könnte, um eine Rezession zu vermeiden. Die Rezessionsängste bleiben aber trotz der Kurserholung am Freitag weiter bestehen. So ist die Stimmung der US-Verbraucher im Juni auf ein Rekordtief gefallen. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich die jüngste Kurserholung als eine weitere Bärenmarktrally erweist. Der Dow Jones beendete den Handel mit einem Plus von 2,68 % bei 31.500 Punkten. Der S&P 500 stieg um 3,06 % auf 3.911 Punkte, während der Technologieindex Nasdaq 100 sogar um 3,49 % auf 12.105 Punkte zulegte. An deutschen Börsen stehen in dieser Woche der GfK-Index für das Konsumklima am Dienstag und die Inflationsdaten für Deutschland und die Eurozone am Donnerstag an. Der Dax setzte heute seine Kurserholung fort und eröffnete den Handel mit einem Plus von 0,75 % % bei 13.217 Punkten.

Unsere weiteren Meldungen:

Den vollständigen Artikel lesen ...