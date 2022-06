Microsoft: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Laut einer im BNP Paribas-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse befindet sich die Microsoft-Aktie (ISIN: US64110L1061) in einer Erholung innerhalb einer Korrektur. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die Microsoft-Aktie markierte am 22. November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 349,67 USD. Seit diesem Hoch befindet sie sich in einer Korrektur. Diese spielt sich seit 29. Dezember 2021 in einem Trendkanal ab. Am 14. Juni 2022 setzte der Wert auf der Unterkante des Trendkanals auf und markierte das bisherige Korrekturtief bei 241,51 USD. Seit diesem Tief erholt sich die Aktie und nähert sich aktuell dem Abwärtsgap vom 10. Juni zwischen 260,58 USD und 264,63 USD an. Gestern gelang der Ausbruch aus einem kleinen 1-2-3-Boden.

Ausblick: Die Microsoft-Aktie befindet sich in einer Erholung innerhalb einer übergeordneten Korrekturbewegung. Diese Erholung hat gestern mit dem Ausbruch über 277,69 USD weiteren Auftrieb erhalten und kann in den nächsten Tagen zu Kursgewinnen bis ca. 277,69 USD führen. Sollte der Wert allerdings wieder unter 255,30 USD abfallen, könnte es zu einer schnellen Abwärtsbewegung in Richtung 241,51 USD oder sogar 232,86 USD kommen.

Gelingt der Microsoft-Aktie in den nächsten Wochen der Anstieg auf 458,48 USD, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call mit Basispreis bei 260 USD

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Microsoft-Aktie mit Basispreis bei 260 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PD5U9Z5, Bewertungstag 19.8.22, wurde bei der Microsoft-Kursindikation von 270,21USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,058 USD mit 1,87 - 1,88 Euro gehandelt.

Kann die Microsoft-Aktie innerhalb der nächsten zwei Wochen 277,69 USD zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,30 Euro (+22 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 260,413 USD

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Microsoft-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 260,413 USD, BV 0,1, ISIN: DE000SN10JS2, wurde beim Microsoft-Kurs von 270,10 USD mit 1,06 - 1,09 Euro quotiert.

Beim Microsoft-Aktienkurs von 277,69 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - bei 1,63 Euro (+50 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Microsoft-Aktien oder von Hebelprodukten auf Microsoft-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de