Darmstadt (ots) -In Zeiten schnelllebiger Trends sollte sich die B2B-Kommunikation nicht ausschließlich auf innovative Produkte und fundiertes Fachwissen verlassen: Sichtbarkeit ist der Schlüssel zum Erfolg.Video-Content nimmt dabei eine tragende Rolle ein, denn mit keiner anderen Darstellungsform lässt sich die gewünschte Zielgruppe so effektiv und nachhaltig erreichen. Social Media bietet ungeahnte Chancen, mit regelmäßigen Kurzvideos die entscheidenden Impulse zu setzen - sei es im Recruiting, Advertising oder Branding. Doch viele Unternehmen fürchten den Zeit- und Kostenaufwand, der mit audiovisuellen Produktionen einhergeht und verschenken somit wertvolles Potenzial. Nicht wenige drohen deshalb im großen Rauschen der Masse zu versinken.Das Darmstädter Start-up veloxvideo präsentiert nun die Lösung: Mit seiner Produktionsplattform lassen sich Kurzvideos in professioneller Qualität ganz einfach und kostengünstig in Eigenregie produzieren - und das fünfmal schneller als mit der Unterstützung herkömmlicher Anbieter. Die Tage aufwendiger Werbespots sind gezählt: Das Publikum erwartet Authentizität. Gerade im B2B-Bereich dienen die Kurzvideos der vereinfachten Darstellung komplexer Dienstleistungen und Produkte, um Kunden und Fachkräfte gleichermaßen zu überzeugen.Gründer Moritz Mollenkopf hat mit veloxvideo ein klares Ziel vor Augen: "Wir wollen jedem Unternehmen die einfachste und schnellste Videoproduktion ermöglichen - bei höchster Qualität. Kurzvideos spiegeln den Zeitgeist wider und sind ein Garant für Reichweite und Erfolg. Das nötige Know-how ist bereits in den Unternehmen vorhanden, wir helfen dabei, es optimal zu verpacken."Dank des einzigartigen DIY-Konzeptionstools von veloxvideo ist die Produktion denkbar einfach. Für die Aufnahme wird lediglich eine Handykamera und ein Stativ benötigt. Der Kunde kann aus anwendungsbasierten Video-Konzeptvorlagen wählen, die auf der Analyse hunderter erfolgreicher Social Media-Videos basieren. Das selbstgedrehte Videomaterial wird auf der Plattform von veloxvideo hochgeladen. Innerhalb von 24 Stunden stellt der Profi-Editor das gewünschte Endergebnis zur Verfügung. Zudem wird eine umfassende Beratung auch in Form von Workshops und Academies angeboten.