RWE - Der jüngste Rücksetzer bietet sich als Einstiegsgelegenheit an!

Pullback Trading-Strategie



Symbol: RWE ISIN: DE0007037129



Rückblick: Das Energieunternehmen bietet das beste aus der alten und der neuen Welt der Energieversorgung. RWE gilt mit seinem Fokus auf Erneuerbare Energien als potenzieller Profiteur der Energiewende. Infolge des Ukraine-Kriegs sollte diese einen weiteren Schub bekommen. Die Aktie gehört in diesem Jahr zu den Gewinnern in einem herausfordernden Umfeld. Durch die Spekulationen über eine mögliche Sonderbesteuerung von Energieunternehmen, kam das RWE-Papier zuletzt aber unter Druck und testete die 200-Tagelinie.

Meinung: Von den aktuellen Forderungen, die Energiesicherheit in Folge einer möglichen Gasknappheit durch die Reaktivierung von Kohlekraftwerken herzustellen, würde RWE profitieren, da der Konzern noch Braunkohlekraftwerke in Bereitschaft hält. Der jüngste Rücksetzer könnte eine gute Einstiegsgelegenheit in das Papier des Versorgers sein.

Chart vom 27.06 .2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 37.86 EUR



Setup: Wenn die Bullen es schaffen, die Kurse über die Hochs der letzten Woche zu treiben, bietet sich der Aufbau einer Long-Position an. Die Absicherung könnte nach dem Einstieg unter der 200-Tagelinie erfolgen.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in RWE



