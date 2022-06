Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsdaten werden mit Spannung erwartet, so die Analysten der Helaba.Der Preisanstieg sei breit angelegt, Rücksetzer in Deutschland seien im Juni möglich - dank sinkender Benzinpreise.Die Notenbanken hätten sich der Inflationsbekämpfung verschrieben und daher würden neue Zahlen mit Argusaugen betrachtet. Sie würden in hohem Maße die Geldpolitik und die Zinserwartungen der Marktteilnehmer beeinflussen. In der Berichtswoche stünden die Vorabschätzungen der Verbraucherpreise in Deutschland und der Eurozone zur Veröffentlichung an. Sei hierzulande der Höhepunkt erreicht oder gebe es wie in den USA Überraschungen auf der Oberseite, die zu einer konsequenteren Gangart der europäischen Währungshüter beitragen würden? ...

