NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz angesichts einer Präsentation zum Forschungsfahrzeug "Vision EQXX" auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Effizienz sei das entscheidende Kriterium für das Auto von morgen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie. Die vom Autobauer vorgestellte Technologie sei erstaunlich./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2022 / 19:01 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2022 / 19:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007100000

