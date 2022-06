Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -Eine gemeinsame Lösung für leistungsfähige, effiziente und sichere Steuergeräte ist ab sofort verfügbarHailo (https://www.hailo.ai/), ein führender Hersteller von Chips im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI), gab heute seine Zusammenarbeit mit Renesas (https://www.renesas.com/us/en), einem führenden Anbieter moderner Halbleiterlösungen, bekannt. Ziel der Kollaboration ist die Bereitstellung einer leistungsstarken und energieeffizienten Prozessorlösung für Fahrerassistenzsysteme (FAS) und automatisiertes Fahren (AF). Die gemeinsame Lösung von Hailo und Renesas wird den Einsatz hochentwickelter Fahrerassistenzsysteme in Fahrzeugen aller Art erleichtern.Die Kombination des für eine starke Beschleunigung von neuronalen Netzwerken (NN) entwickelten Hailo-8 Prozessors und dem leistungstarken Renesas R-Car V3H & R-Car V4H Systems-on-Chip (SoC) ermöglicht robuste, skalierbare, effiziente und kostengünstige FAS-Lösungen für zonale und zentrale Steuergeräte im Fahrzeug. Die Lösungen sind für eine breite Palette von FAS-Funktionen skalierbar, von FAS L2+ bis hin zu L4 AF-Funktionen, die viele Tera-Operationen pro Sekunde (TOPS) erfordern und das bei gleichzeitig erstklassigen TOPS/Watt-Werten."FAS- und AF-Funktionen haben sich bei der Vermeidung von Unfällen und der Rettung von Menschenleben als sehr hilfreich erwiesen. Allerdings hatten Automobilhersteller aufgrund technologischer Herausforderungen bislang große Schwierigkeiten damit, solche fortschrittlichen Funktionen bei Fahrzeugen unterhalb der Oberklasse anbieten zu können", sagte Orr Danon, CEO und Mitbegründer von Hailo. "Gemeinsam mit Renesas bieten wir eine Lösung an, die dazu beiträgt, FAS zu demokratisieren, so dass immer mehr Autofahrer in den Genuss dieser Vorteile kommen können. KI wird eine wichtige Rolle dabei spielen, unsere Straßen noch sicherer zu machen, und mit Hilfe von Branchenführern wie Renesas, die uns bei Innovationen unterstützen, werden wir das Autofahren sowohl sicherer als auch erschwinglicher machen.""Automobilhersteller benötigen skalierbare Lösungen für FAS und AF, um die Softwareentwicklung zu optimieren", erklärt Yusuke Kawasaki, Director, Automotive Digital Products Marketing Division bei Renesas. "Wir sind überzeugt, dass unsere Kunden dank unserer Zusammenarbeit mit Hailo und seiner beachtlichen KI-Expertise die Performance der R-Car-Plattform auf einfache Weise erweitern können, um FAS/AF-Funktionen in verschiedene Fahrzeugklassen flexibel und schnell zu integrieren."Dies sind die wichtigsten Merkmale der gemeinsamen Lösung von Hailo und Renesas:- Unabhängige Skalierbarkeit in den Bereichen AI und Computing, was Flexibilität und Kosteneffizienz bei Level 2+ bis Level 4 FAS-Designs ermöglicht- Die derzeit leistungsstärkste auf dem Automobilmarkt verfügbare Lösung umfasst Rechnerleistungen von 60 TOPS bis über 170 TOPS für Multi-Sensor-Wahrnehmung und Sensordatenfusionsanwendungen- Erstklassige Energieeffizienz ermöglicht eine passive Kühlung von Steuergeräten, was Stücklisten- und Systemkosten reduziert- Funktionale Sicherheit für FAS/AF-Steuergeräte mit Renesas R-Car (R-Car V4H wird voraussichtlich ASIL B- und D-Metriken für Echtzeitanwendungen erreichen) und Hailo (Hailo-8 unterstützt ASIL B)- Ein offenes Software-Ökosystem, das OEMs/Tier-1s mehr Kontrolle und Möglichkeiten für Innovationen bietetEin einziger Hailo-8 liefert eine noch nie dagewesene Leistung für Edge-Geräte. Der Chip bietet bei einer typischen Leistungsaufnahme von 2,5 W bis zu 26 TOPS. Er verfügt über eine innovative Architektur, mit denen Edge-Geräte anspruchsvolle Deep Learning-Anwendungen ausführen können, die bisher nur in der Cloud liefen. Die moderne Struktur des Hailo-8 führt zu höherer Leistung, geringerem Stromverbrauch und minimaler Latenz, was einen besseren Schutz der Privatsphäre und eine höhere Zuverlässigkeit für intelligente Geräte im Edge-Bereich ermöglicht.Hailo macht weiterhin große Schritte in Richtung Automobilindustrie und arbeitet mit führenden Unternehmen der Branche zusammen, um hochleistungsfähige, skalierbare KI-Lösungen für elektronische Steuergeräte (ECUs) zu entwickeln, die eine energieeffiziente KI-Beschleunigung mit geringem Energieverbrauch ermöglichen, um Innovationen in der Automobilindustrie voranzutreiben.Die gemeinsame Lösung von Hailo und Renesas (https://ai.hailo.ai/hailo-renesas-for-adas-av) steht für Kundenevaluierungen und Demonstrationen zur Verfügung. Sie wird am 28. und 29. Juni auf dem Automobil Elektronik Kongress in Ludwigsburg (Deutschland) live vorgestellt.Über Hailo: Hailo, ein auf KI spezialisierter israelischer Chiphersteller, hat einen spezialisierten KI Prozessor entwickelt, der die Leistung von Computern aus typischen Rechenzentren nun auch für Edge-Geräte bietet. Der Hailo-Prozessor ist das Ergebnis eines Umdenkens in der traditionellen Computerarchitektur und ermöglicht es intelligenten Geräten, anspruchsvolle Deep-Learning-Aufgaben wie Objekterkennung und -segmentierung in Echtzeit durchzuführen, und das bei minimalem Stromverbrauch, Baugröße und Kosten. Der Prozessor ist so konzipiert, dass er in eine Vielzahl von intelligenten Maschinen und Geräten integriert werden kann. Er wird sich auf eine Vielzahl von Sektoren wie Automotive, Industrie 4.0, Smart Cities, Smarthomes und den Einzelhandel auswirken. 