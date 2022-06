Fast genau auf den Tag vor einem Jahr - am 28. Juni 2021 - erreichte der Aktienkurs von IBU-tec advanced materials mit 60,40 Euro sein bisheriges Rekordhoch. Seitdem hat sich die Notiz des Spezialchemie-Unternehmens um 60 Prozent ermäßigt und den Börsenwert auf nur noch 114 Mio. Euro gedrückt, was gerade einmal dem Doppelten des Buchwerts ... The post IBU-tec advanced materials: 60 Prozent vom Rekordhoch pulverisiert appeared first on Boersengefluester.

