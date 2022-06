Just nach der fulminanten Neueröffnung des Büros von Bitpanda, folgt jetzt die Hiobsbotschaft: Mehr als 200 Mitarbeiter müssen das Wiener Unicorn verlassen (das entspricht einem Viertel aller Mitarbeiter!). Nach dem Hochmut kommt der Fall. Die Gründer haben das ihren Mitarbeitern in einem offenen Brief über das Internet mitgeteilt (hier kommst du zu der Ankündigung). Als Gründe führen sie zwei an: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...